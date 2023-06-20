Внук Андрея Миронова работает в известнейшем театре страны: дело не только в таланте

Внук Андрея Миронова Андрей родился летом 1992 года. Наследник Марии Мироновой решил связать свою жизнь с актерской профессией и продолжить династию, а несколько месяцев назад даже попал в труппу театра «Ленком», где служит его мать.

Как оказалось, на легендарной сцене молодой артист оказался не только из-за своего таланта. Андрея художественный руководитель Марк Варшавер пригласил из-за уважения и симпатии к его матери, в чем откровенно признался в одном из недавних интервью.

«Я пригласил его. Очень люблю его мать — Машу Миронову, она чудесная актриса», — рассказал Варшавер изданию News.ru.

Худрук не скрывает: с каждой постановкой он все сильнее доволен артистом. Миронов-младший уже успел проявить себя, поэтому в будущих сезонах его репертуар намереваются увеличить, так как уже не сомневаются в его таланте.