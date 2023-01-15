Внучку Светланы Немоляевой не узнать: гляньте, что с ней стало (видео)

Полина Лазарева пошла по стопам своей известной бабушки Светланы Немоляевой и стала актрисой. На больших экранах она почти не появляется, зато блистает на театральной сцене. Между тем ходят слухи о том, что и карьера, и личная жизнь звездной наследницы складываются не лучшим образом.

В своем первом спектакле Полина сыграла, когда была еще школьницей. Ее актерский дебют случился в «Ленкоме», чем юная артистка страшно гордилась. К тому же за свою работу она получала гонорар — 10 рублей. Между тем родители, Александр Лазарев и его жена Алина, как могли отговаривали свою дочь от актерской профессии. Им хотелось видеть ее певицей, но Лазарева была непреклонна. В итоге она поступила в театральный и добилась своего.

Актриса не скрывает, что хотела бы больше сниматься в кино, но пока с этим не клеится. Между тем в Сети предполагают, что режиссеры не приглашают артистку на съемочную площадку из-за ее внешности. По мнению многих, красоткой Лазареву не назовешь, к тому же со временем она заметно постарела.

В любом случае знаменитость предпочитает не реагировать на критику и верит, что успех непременно к ней придет. Надеется 32-летняя Полина и выйти замуж, но пока, как она сама призналась в одном из интервью, в ЗАГС ее никто не зовет.