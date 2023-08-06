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Внучку Ланового решили никогда и никому не показывать: что о ней известно

6 августа 2023 17:15
Внучку Ланового решили никогда и никому не показывать: что о ней известно

На семейном совете было принято важное решение.

Стоило Василию Лановому обмолвиться в студии одного из шоу о том, что он мечтает о внуках, как тут же получил хорошую новость. С актером связалась незнакомая женщина из Архангельска и сообщила, что он уже давно стал дедушкой.

Внучку по имени Анна знаменитости подарил младший сын Сергей. Ребенок был внебрачным, поэтому звездный наследник предпочитал скрывать свое отцовство, хотя и принимал в жизни девочки участие. Виделся с ней редко, но подарки дарил, искал общие интересы.

После смерти Сергея актер и его супруга начали заботиться о своей внучке. При этом приняли важное решение: интервью на эту тему не давать и новообретенную родственницу никому не показывать.

Как пишет «Комсомольская правда», внучке Ланового уже 20 лет. Она студентка. В деньгах девушка никогда не нуждалась. Родные окружили ее заботой и любовью. При жизни Ланового каждые каникулы девочка проводила у знаменитого дедушки в Москве, где ей ни в чем не отказывали.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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