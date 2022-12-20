Внучку императора прозвали «японской Меган Маркл»: чем она шокировала страну

Принцесса Мако привлекла внимание всех жителей Японии к своей личной жизни. Наследница престола решила покинуть родную страну, из-за чего ее стали называть «японской Меган Маркл».

Дело в том, что несколько лет назад еще во время обучения в университете Мако познакомилась с Кеем Комуро. Их отношения развивались настолько стремительно, что в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после их знакомства, он сделал принцессе предложение руки и сердца. В тот раз Мако отказала избраннику, но в сентябре прошлого года все же приняла его предложение.

Влюбленные провели тайную церемонию, и Мако отказалась от всех своих титулов и подарка в 1 300 000 долларов, который вручается тем членам императорской семьи, которые решают отказаться от всех привилегий. После этого муж и жена решили переехать в Америку и жить самой обычной жизнью.

Подобное решение шокировало жителей Японии. В СМИ Мако тут же начали сравнивать с Меган Маркл, ведь та тоже переехала со своим мужем в США и разорвала все отношения с родственниками. Сама Мако никак не комментирует такие аналоги. Как пишет пресса, сейчас она вместе со своим избранником живет в Нью-Йорке и занимается обустройством дома, пока Кей развивает собственную юридическую карьеру.