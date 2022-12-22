Внучке Ковалевых из «Сватов» уже 19 лет: гляньте, какой она стала (фото)

Анна Полищук стала звездой еще в детстве, снявшись в популярном ситкоме «Сваты». Миллионы зрителей наблюдали за взрослением юной артистки, которая, как оказалось, теперь мечтает стать профессиональной артисткой.

Дело в том, что работа над проектом открыла Анне путь на телевидение. К своим 19 годам она приняла участие в комедии «Домоправитель» и в сериале «Ласточкино гнездо». При этом девушка старательно учится в театральной школе и поступать намерена именно в актерский вуз. Анна не скрывает, что больше всего в жизни ей нравится сниматься в кино и сериалах.

О своей жизни звезда экрана рассказывает в социальных сетях. Она делится многочисленными снимками и старается быть откровенной со своими 16 тысячами подписчиков. Поклонники же не оставляют без внимания публикации артистки, отмечая, как сильно за прошедшие годы она повзрослела и как сильно изменилась ее внешность.