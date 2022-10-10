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Внучка Высоцкого отреклась от звездного имени: причина в религии

10 октября 2022 07:30
Внучка Высоцкого отреклась от звездного имени: причина в религии

Неожиданно для всех она нашла себя в вере предков.

Наталья Аркадьевна Высоцкая, дочь младшего сына знаменитого певца, с самого детства стремилась дистанцироваться от своей фамилии и избежать ненужного внимания. Ей ставили в укор даже то, что она плохо учится, бросая тем самым тень на знаменитую семью. Да и творчество дедушки ей совсем не нравилось.

После школы Наташа занялась лингвистикой и решила посвятить себя науке. Но во время учебы Высоцкая попала в страшное ДТП, в котором чуть не погибла, и это заставило ее обратиться к поискам смысла жизни. Как сама она позже рассказывала журналистам, в течение нескольких лет ее откровенно «носило по идеологиям, странам и религиям».

Внучка Высоцкого отреклась от звездного имени: причина в религии

В конце концов Наталья переехала в Америку и нашла себя в иудаизме. Толчком к этому послужили ее детские воспоминания о семье Высоцких, от которых она пыталась дистанцироваться всю жизнь. Именно ее прадед Семен Высоцкий впервые познакомил девочку с языком и верой предков.

Наташа вышла замуж за ортодоксального одесского еврея Шломо Теплицки и в итоге сменила имя и стала Наамой. Сейчас супруги ведут уединенный образ жизни в Пенсильвании, воспитывая семерых детей. Каких-то подробностей о своей семье Наама Теплицки не раскрывает: известно только то, что они не смотрят телевизор, не слушают «светскую» музыку и не читают массовую литературу.

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», 1979, соцсети
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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