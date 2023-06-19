Внучка Ворона из «Кубанских казаков» стала актрисой: вы видели ее много раз

Сергей Лукьянов прославился на весь СССР десятками ярких ролей. Зрители полюбили его за «Кубанских казаков», «Возвращение Василия Бортникова» и другие фильмы, которые сегодня считаются классикой советского кино. При этом мало кто знает, что артист стал основателем целой актерской династии.

Так, старшая дочь Лукьянова Татьяна пошла по стопам прославленного родителя. Она служила в Театре на Таганке и изредка снималась в кино. В ее фильмографии, например, «Преждевременный человек» и драма «Цветы запоздалые». А в 1972 году она родила дочь Дарью Повереннову, которая также решила связать себя с актерской профессией.

За годы творческого пути Дарья успела принять участие в десятках успешных проектов. Поклонники видели ее в сериалах «Меч» и «Бессонница», а последней работой актрисы стал спортивный триллер «Бодибилдер».

Талант Поверенновой высоко ценят не только поклонники, но и коллеги. В прошлом году она получила звание «Заслуженная артистка России», а на фестивале «Бригантина» — приз «Лучшая женская роль в телесериале» за проект «День рождения Буржуя».