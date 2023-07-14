Внучка Светланы Немоляевой поразила народ: будто неродная

Светлана Немоляева начала кинокарьеру еще в середине 40-х и продолжает сниматься в фильмах по сей день. Ее сын Александр Лазарев тоже стал известным актером. Связала свою жизнь с кино и его дочь Полина.

Лазарева отучилась в ГИТИСе на режиссерском факультете, после чего поступила на службу в театр. Полине довелось играть с именитой бабушкой в нескольких постановках по произведениям Оскара Уайльда и Александра Островского.

Когда поклонники Немоляевой видят ее вместе с внучкой, то не могут поверить в их кровную связь. Некоторые даже подозревают, что они не приходятся друг другу родными. Полина — высокая брюнетка с крупными чертами лица. Она ничего не унаследовала от хрупкой и миниатюрной Светланы Владимировны. Единственное, что их объединяет, — это актерский талант и любовь к своей работе.

«Обе прекрасны!», «Две шикарные дамы», «Какие вы обе красивые», «Одно удовольствие на вас смотреть»,

— пишут пользователи Сети под совместным снимком бабушки и внучки.