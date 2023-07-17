Внучка секс-символов советского кино стала известной актрисой: вы видели ее сотни раз

Мария Козакова может похвалиться тем, что происходит не из одной артистической династии, а сразу из двух. Ее дедушки, актеры Михаил Козаков и Юрий Яковлев, были звездами советского кино. Не ударили в грязь лицом и родители молодой актрисы: Кирилл Козаков и Алена Яковлева могут похвастаться обширными фильмографиями и яркими ролями в кино.

Девушка унаследовала от своих родителей лучшее: не только актерские данные, но и яркую внешность. Продолжать семейное дело она не планировала. Заканчивая школу, Мария собиралась стать врачом, юристом или дизайнером.

Она слишком хорошо знала, с какими сложностями ей придется столкнуться, если она станет актрисой.

Но гены оказались сильнее и привели девушку в Щукинское училище. Сегодня Марии 30 лет, на ее счету уже почти три десятка ролей в кино. Также она блистает на сцене Театра Сатиры.