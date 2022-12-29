Внучка Моргунова приятно удивила россиян: хватит одного взгляда, чтобы понять почему

Не так давно она встретила 27-летие.

Единственная внучка Евгения Моргунова появилась на свет в 1994 году. В честь знаменитого деда ее назвали Евгенией, и, по ее собственным словам, она имеет незримую связь со своим дедушкой.

Дело в том, что Евгения решила связать свою жизнь с музыкой, о чем всегда мечтал Моргунов, который был большим поклонником классики. Она окончила музыкальное училище по классу виолончели, а после поступила в консерваторию. Сегодня внучка артиста играет с оркестром, а в составе Rockestra Live и Bohemian Orchestra выступает с рок-хитами в симфонической обработке.

Свободное же время внучка прославленного артиста посвящает занятиям спортом и отдает предпочтение бегу. Помимо этого, она много путешествует.

Новостями о жизни Евгения делится в социальных сетях. Она регулярно публикует записи, которые не оставляют без внимания ее поклонники. Фанаты не скупятся на комплименты, отмечая красоту и привлекательность девушки.