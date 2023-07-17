Внучка любовницы Высоцкого восхитила естественной красотой: копия бабушки

Несмотря на яркую красоту, Татьяна Иваненко не прославилась как актриса. Она сыграла всего в четырех фильмах, и даже в театре ей редко доставались главные роли. В советское время ее типаж был не очень востребованным: подобных актрис считали слишком «буржуазными». Но в Театре на Таганке она встретила любовь — самого Владимира Высоцкого.

И Татьяна, и Владимир были в отношениях на момент встречи. Она была замужем за цирковым артистом, а он — женат на Людмиле Абрамовой. Не остановило влюбленных даже то, что незадолго до этого муж Иваненко получил серьезную травму и частично потерял зрение. Девушка так сильно влюбилась в барда, что ушла от супруга без раздумий.

Но роман с Высоцким был недолгим, артист ушел от Татьяны к Марине Влади. А спустя некоторое время актриса родила дочь Настю. Она дала ей отчество Владимировна. Почти никто не сомневался, что отец девочки — это Высоцкий.

Сегодня у Татьяны Иваненко есть уже взрослая внучка Арина. Девушка поразительно похожа на свою бабушку: те же черты лица, яркие выразительные глаза, только волосы у Арины намного светлее. В отличие от многих современных девушек, она не увлекается косметологическими модификациями и может похвастаться тем, что ее красота абсолютно натуральна. С такой внешностью девушка легко могла бы построить карьеру модели или актрисы, но она не рвется повторить путь своей бабушки.