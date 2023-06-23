Внучка Гайдая снялась в одном из его самых провальных фильмов, а вы и не заметили (фото)

О том, что Леонид Гайдай часто снимал в своих фильмах супругу Нину Гребешкову, знают многие. Но режиссер не афишировал, что однажды дал роль маленькой внучке — Ольге Худяковой.

Звездная наследница появилась в эпизодической роли в криминальной комедии «Частный детектив, или Операция „Кооперация“». Увидеть ее можно рядом с Натальей Крачковской среди других пассажиров самолета. Речь идет о сцене, в которой герой Леонида Ярмольника предпринимает попытку сменить курс направления воздушного судна.

Триумфальным дебют родственницы именитого кинодела не стал. Проект оказался для Гайдая одним из самых провальных в карьере. Лента не понравилась ни зрителям, ни критикам. К тому же в будущем Ольга Худякова так и не стала известной актрисой. Внучка режиссера пошла в другом направлении — получила профессию экономиста и устроилась на работу в банк.