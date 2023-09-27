Внучка Долиной похожа на бывшего мужа певицы: наконец-то расставлены точки над «i»

Российская певица Лариса Долина вот уже несколько дней пытается заглушить разговоры о том, что ее внучка похожа не на Анатолия Миочинского, от которого у нее есть дочь Ангелина, а на басиста Илью Спицина.

Разошедшиеся по Сети снимки вызвали у поклонников предположения, что на самом деле девочка может быть родственницей ее последнего возлюбленного. Артистка раскритиковала фанатов за домыслы, назвав эти разговоры обычными небылицами. Она также отметила, что ее внучка Саша не имеет никакого отношения к басисту.

По словам Долиной, людьми движет просто неадекватное отношение к известным людям, однако она давно смирилась с происходящим.

Ходили слухи, что Илья Спицин ушел к женщине, которая родила от него ребенка, оставаясь при этом директором Долиной. Как рассказал второй муж артистки Виктор Митязов, певица просто смирилась с происходящим и не хочет выносить личную жизнь на публику.