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Внучка Чарли Чаплина выросла копией деда: эту красавицу невозможно забыть

11 июня 2023 12:30
Внучка Чарли Чаплина выросла копией деда: эту красавицу невозможно забыть

Фамильное сходство очевидно.

Многие потомки великого Чарли Чаплина пошли по его стопам и тоже связали свою жизнь с кино. Так, его внучка Уна Чаплин успела засветиться в одном из главных хитов современности — в сериале «Игра престолов».

В нашумевшем телепроекте актриса исполнила роль Талисы, жены Робба Старка. Карьера Уны резко пошла в гору, и после «Игры престолов» Чаплин снялась в картинах «Черное зеркало», «Табу», «Правило Коми» и в других. В следующем году с ее участием выйдет «Аватар 3».

Уна унаследовала от прославленного дедушки не только актерский талант, но и его яркую внешность. Достаточно посмотреть фото Чарли Чаплина без узнаваемого грима и сравнить его с внучкой. Уне достались его нос, овал лица и взгляд.

Внучка Чарли Чаплина выросла копией деда: эту красавицу невозможно забыть

Звезда «Игры престолов» родилась в браке Джеральдины Чаплин и чилийского кинематографиста Патрисио Кастильи. Девочку назвали в честь бабушки Уны О’Нил, четвертой и последней супруги Чарли Чаплина.

О личной жизни внучки короля немого кино мало что известно. Официально 37-летняя Уна не замужем, детей у нее нет.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов» (2011-2019), GlobalLookPress
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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