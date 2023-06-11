Внучка Чарли Чаплина выросла копией деда: эту красавицу невозможно забыть

Многие потомки великого Чарли Чаплина пошли по его стопам и тоже связали свою жизнь с кино. Так, его внучка Уна Чаплин успела засветиться в одном из главных хитов современности — в сериале «Игра престолов».

В нашумевшем телепроекте актриса исполнила роль Талисы, жены Робба Старка. Карьера Уны резко пошла в гору, и после «Игры престолов» Чаплин снялась в картинах «Черное зеркало», «Табу», «Правило Коми» и в других. В следующем году с ее участием выйдет «Аватар 3».

Уна унаследовала от прославленного дедушки не только актерский талант, но и его яркую внешность. Достаточно посмотреть фото Чарли Чаплина без узнаваемого грима и сравнить его с внучкой. Уне достались его нос, овал лица и взгляд.

Звезда «Игры престолов» родилась в браке Джеральдины Чаплин и чилийского кинематографиста Патрисио Кастильи. Девочку назвали в честь бабушки Уны О’Нил, четвертой и последней супруги Чарли Чаплина.

О личной жизни внучки короля немого кино мало что известно. Официально 37-летняя Уна не замужем, детей у нее нет.