Внучка Боярского блеснула грудью на свежем фото: деда совсем не бережет

Любимая внучка Михаила Боярского Екатерина совсем отбилась от рук. Звездная наследница в свои 24 года метит в секс-бомбы, не думая, что порочит честь именитого семейства.

Исполнителю хита «Зеленоглазое такси» точно не стоит заглядывать в социальные сети старшей дочери своего сына Сергея. В ее блоге откровенные снимки — это обычное дело. Внучка советского мушкетера не стремится покорить отечественный кинематограф, и вместо этого она публично обнажается.

Вряд ли Боярскому понравится, что Екатерина выставляет напоказ свою пышную грудь в нижнем белье. Нервы деда соблазнительная красотка совсем не бережет и смотрит в камеру томным взглядом, позируя на постели.

Зато подписчикам Боярской горячий контент по душе.