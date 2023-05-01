Вновь вошло в моду: это «бабушкино наследство» следует поскорее достать с антресолей

В советское время изготавливали множество интересных вещей и предметов. Сегодня входит в моду винтаж, и вот какие элементы прошлой эпохи снова актуальны.

В первую очередь пора достать с антресолей лампу Оленева. Ее минималистичный дизайн сегодня снова в тренде. Если обладатель такой лампы не желает делать ее частью интерьера, то он может продать прибор за солидную сумму. Средние образцы стоят от пяти тысяч рублей, а об экземплярах получше нечего и говорить.

Также в моду входят часы «Победа». Их начали выпускать через год после победы в Великой Отечественной войне. Даже спустя столько лет дизайн часов выглядит актуально и стильно.

Радиоприемник «Звезда-54» тоже обретает вторую жизнь. Сегодня это раритетное устройство становится ценным сокровищем для коллекционеров, которые готовы выложить за него немалые деньги. «Звезда-54» не только отлично разбавит интерьер, но и перенесет в ту эпоху.