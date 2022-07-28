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Киноафиша Статьи Вновь под елочкой: Волочкова выступила с громким заявлением

Вновь под елочкой: Волочкова выступила с громким заявлением

28 июля 2022 17:55
Вновь под елочкой: Волочкова выступила с громким заявлением

Поклонники остались в восторге от признания знаменитости.

Анастасия Волочкова шокировала поклонников, заявив, что намерена отказаться от горячительных напитков. Ранее знаменитость не раз обвиняли в пагубном пристрастии.

Последние несколько лет танцовщица известна преимущественно скандалами, а не творческими успехами. При этом, как уверены внимательные поклонники, в большинстве неловких ситуаций балерина оказывается именно после вечеринок. В социальных сетях многие нередко даже предлагают ей пройти специальное лечение.

В ответ на подобные сообщения артистка выпустила специальное видео. В ролике балерина сидит под елкой в собственном саду и утверждает, что намерена полностью отказаться от спиртосодержащих напитков, но не готова сделать это в ближайшее время. При этом она призналась, что именно таким образом привыкла справляться со всеми жизненными трудностями, чтобы не оказаться в психиатрической лечебнице.

«Ну, это я только решение приняла», — признается артистка в своем блоге.

Пользователи Сети оценили запись танцовщицы. Многие похвалили Волочкову за чувство юмора и призвали не обращать внимание на многочисленные нападки хейтеров.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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