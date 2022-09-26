Вновь экстремально омолодилась: правду о Пугачевой выдал старый друг (фото)

Алла Пугачева крайне редко выходит на связь с поклонниками. Артистка предпочитает вести закрытый образ жизни, однако этому мешают ее друзья и коллеги, которые то и дело показывают Примадонну в Сети.

В их числе оказался и Игорь Николаев. Музыкант позвал в свой особняк гостей, среди которых была и Пугачева. Для выхода в свет певица экстремально омолодилась, облачившись в обтягивающие лосины. Фото, на котором исполнительница запечатлена в этом образе, композитор опубликовал в своих соцсетях.

Интернет-пользователи, увидев Пугачеву, пришли в ужас. Многим не понравилось то, как выглядит знаменитость. «Алла Борисовна, дорогая, не обтягивайте вы свои ножки. Уже надо как-то их прятать», «Алла, судя по всему, хочет избавиться от своих поклонников», «На Аллу Борисову смотреть нет никакого желания», — заявили подписчики Николаева.