31 января 2026 17:38
Внимательно смотрели «Выйти замуж за капитана»? Сейчас проверим: ответьте на 5/5 вопросов о фильме (тест)

Викторина ко дню рождения Веры Глаголевой, сыгравшей главную роль в киноленте.

Фильм «Выйти замуж за капитана» невозможно представить без блистательной Веры Глаголевой, сыгравшей главную роль. И сегодня, 31 января, мы отмечаем день рождения великой актрисы.

Веры Витальевны уже нет с нами, но её светлый образ и замечательные роли продолжают жить в наших сердцах. Так что наш новый тест – не просто проверка знаний, а прекрасный повод ещё раз вспомнить любимую актрису и окунуться в атмосферу её прекрасной работы.

Давайте вместе почтим память Веры Глаголевой. Попробуйте ответить на 5 вопросов об одном из главных фильмов в её карьере. Желаем удачи в прохождении!

Ольга Назарова
