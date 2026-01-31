Внимательно смотрели «Выйти замуж за капитана»? Сейчас проверим: ответьте на 5/5 вопросов о фильме (тест)

Фильм «Выйти замуж за капитана» невозможно представить без блистательной Веры Глаголевой, сыгравшей главную роль. И сегодня, 31 января, мы отмечаем день рождения великой актрисы.

Веры Витальевны уже нет с нами, но её светлый образ и замечательные роли продолжают жить в наших сердцах. Так что наш новый тест – не просто проверка знаний, а прекрасный повод ещё раз вспомнить любимую актрису и окунуться в атмосферу её прекрасной работы.

Давайте вместе почтим память Веры Глаголевой. Попробуйте ответить на 5 вопросов об одном из главных фильмов в её карьере. Желаем удачи в прохождении!