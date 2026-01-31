Внимательно смотрели фильм «Девчата»? Докажите в тесте – какие из 5 цитат не принадлежат Тосе?

Но не надейтесь здесь на самую попуярную фраз про «одной спокойнее».

Все мы помним капризную и обаятельную Тосю из легендарного фильма «Девчата». Сколько простых, но в то же время гениальных реплик она выдала. Чего только стоит ее:

«Знаешь, мам Вер, я вообще решила замуж не выходить. Одной спокойнее, правда? Хочу – халву ем, хочу – пряники».

Но что насчёт других её фраз? В памяти они смешиваются с цитатами из других советских комедий, и уже не так просто вспомнить, где именно философствовала Тося, а где – героини других фильмов.

Предлагаем вам проверить свою память. В этом тесте вам предстоит отличить настоящие фразы Тоси из «Девчат» от цитат, которые ей только приписывают. Сможете ли вы безошибочно определить, где говорит она, а где – кто-то другой?

Сейчас проверим! Желаем удачи!