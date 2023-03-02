Внимательно посмотрите на этого врача: не догадаетесь, что она скрывает под одеждой

Сара Грей носит титул самого татуированного врача в Австралии. Совмещать увлечение и профессию было непросто, но девушка преодолела травлю и сегодня живет полной жизнью.

Первую татуировку Сара набила в 16 лет, когда уже знала, что станет врачом. В университете к ее хобби относились по-разному. Когда рисунков на теле стало больше, ей стали отказывать в обслуживании в кафе, просили удалиться из других общественных мест, чтобы не смущать консервативно настроенную публику.

Но она не отказалась от своего увлечения. Оно помогло ей встретить свою любовь — владельца тату-салона. В браке с Мэттом у девушки появился сын. Пока одних возмущает внешность Сары в контексте выбранной профессии, другие — ее коллеги и пациенты — поддерживают яркого доктора с разноцветными волосами и выделяющимся маникюром.