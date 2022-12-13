Внимательно ли вы смотрели новогодние фильмы? Проверьте себя

Какой Новый год без советских фильмов и мультиков? Правильно, никакой. Праздничные дни россияне не представляют без просмотра классических новогодних сюжетов - это подтвердил опрос, проведенный в прошлом году Всероссийским центром изучения общественного мнения. Исследование продемонстрировало, что у 82% респондентов есть свой любимый новогодний фильм. Больше всего опрошенных - целых 55% - признались, что обожают мелодраму Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром!”. Именно под нее приятнее всего готовиться к праздничной полночи, нарезать салатики и упаковывать подарки. На втором месте расположилась единственная в списке голливудская кинокартина - комедия “Один дома” с Маколеем Калкиным в главной роли. Историю о мальчишке, которому под Рождество пришлось противостоять жуликам, любят пересматривать 18% россиян. Также в пятерку лидеров вошли хиты Леонида Гайдая - “Операция “Ы” и другие приключения Шурика” (12%), “Иван Васильевич меняет профессию” (10%) и современная франшиза “Елки” (9%).

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