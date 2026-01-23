Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Внимание на пятую точку Шурика и руку Верочки: 15 киноляпов в кино СССР, которые почти никто не замечает

Внимание на пятую точку Шурика и руку Верочки: 15 киноляпов в кино СССР, которые почти никто не замечает

23 января 2026 20:03
Внимание на пятую точку Шурика и руку Верочки: 15 киноляпов в кино СССР, которые почти никто не замечает

Вещи меняют расположение, в кадре появляется то, чего быть не должно.

Мы пересматриваем советское кино, чтобы снова почувствовать тот самый «тёплый ламповый» мир, где всё просто и понятно. Ирония в том, что в этих идеализированных мирах полно нестыковок, которые мы упорно игнорируем.

Пока мы смеёмся над репликами и умиляемся героям, на экране происходит тихий ужас. Костюмы меняются магическим образом прямо внутри одной сцены. Планировка квартиры в «Иронии судьбы» живет своей жизнью, на штанах у Шурика появляются загадочные следы.

Откуда эти ляпы? Режиссёры в первую очередь старались снять хорошую история, технический перфекионизм не стоял во главе угла (особенно когда пленку выдавали под роспись). Сцены снимали десятки дублей, актёры выматывались, и следить, чтобы пиджак был застёгнут на одну и ту же пуговицу, было глупо. Переснять из-за мелькнувшего в кадре осветителя часто означало сорвать график и потратить дефицитную плёнку.

Но именно эти огрехи сегодня стали частью очарования старого кино. Они выдают его «рукотворность», напоминают, что за кадром были живые люди, а не бездушная CGI-машина. И мы ни в коем случае не ругаем великих творцов за эти огрехи, для нас они само очарование.

Фото: Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Почему советскую «Сказку о царе Салтане» хочется пересматривать и спустя 60 лет — есть одна сцена, от которой до сих пор мурашки Читать дальше 18 февраля 2026
Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте Читать дальше 17 февраля 2026
Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест) Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест) Читать дальше 17 февраля 2026
Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше