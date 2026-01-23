Внимание на пятую точку Шурика и руку Верочки: 15 киноляпов в кино СССР, которые почти никто не замечает

Вещи меняют расположение, в кадре появляется то, чего быть не должно.

Мы пересматриваем советское кино, чтобы снова почувствовать тот самый «тёплый ламповый» мир, где всё просто и понятно. Ирония в том, что в этих идеализированных мирах полно нестыковок, которые мы упорно игнорируем.

Пока мы смеёмся над репликами и умиляемся героям, на экране происходит тихий ужас. Костюмы меняются магическим образом прямо внутри одной сцены. Планировка квартиры в «Иронии судьбы» живет своей жизнью, на штанах у Шурика появляются загадочные следы.

Откуда эти ляпы? Режиссёры в первую очередь старались снять хорошую история, технический перфекионизм не стоял во главе угла (особенно когда пленку выдавали под роспись). Сцены снимали десятки дублей, актёры выматывались, и следить, чтобы пиджак был застёгнут на одну и ту же пуговицу, было глупо. Переснять из-за мелькнувшего в кадре осветителя часто означало сорвать график и потратить дефицитную плёнку.

Но именно эти огрехи сегодня стали частью очарования старого кино. Они выдают его «рукотворность», напоминают, что за кадром были живые люди, а не бездушная CGI-машина. И мы ни в коем случае не ругаем великих творцов за эти огрехи, для нас они само очарование.