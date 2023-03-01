Внезапно: вы изумитесь, узнав, что коллекционирует Ширвиндт

Александр Ширвиндт прославился как талантливый актер. Публике он известен как звезда сцены, которому под силу воплотить любой образ. Однако похвастаться звезда «Стариков-разбойников» может и другими достижениями.

Как оказалось, Ширвиндт — успешный коллекционер. Его страсть к собирательству распространяется на утюги, которых в его коллекции уже более 200 штук. При этом дома у знаменитости хранятся не только современные модели, но и старинные образцы, которым место в музеях.

Сам Ширвиндт, несмотря на интерес поклонников, старается не распространяться о своей страсти. Он не рассказывает журналистам подробности о хобби и не проводит персональные выставки, как некоторые его коллеги-коллекционеры. Неизвестно даже, чем именно его привлекают эти бытовые предметы, а также, например, как родные относятся к необычному увлечению.