Внезапно: вы изумитесь, узнав, что коллекционирует Ширвиндт
Артист давно мог бы открыть собственный музей.
Александр Ширвиндт прославился как талантливый актер. Публике он известен как звезда сцены, которому под силу воплотить любой образ. Однако похвастаться звезда «Стариков-разбойников» может и другими достижениями.
Как оказалось, Ширвиндт — успешный коллекционер. Его страсть к собирательству распространяется на утюги, которых в его коллекции уже более 200 штук. При этом дома у знаменитости хранятся не только современные модели, но и старинные образцы, которым место в музеях.
Сам Ширвиндт, несмотря на интерес поклонников, старается не распространяться о своей страсти. Он не рассказывает журналистам подробности о хобби и не проводит персональные выставки, как некоторые его коллеги-коллекционеры. Неизвестно даже, чем именно его привлекают эти бытовые предметы, а также, например, как родные относятся к необычному увлечению.