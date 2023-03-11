Внезапно: сын Укупника оказался копией главного интригана из «Игры престолов» (фото)

«Я на тебе никогда не женюсь, я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт», — удивительно, но исполнителю этой песни Аркадию Укупнику такая возможность предоставлялось как минимум трижды. Но он ей не воспользовался, и сегодня 70-летний певец уже трижды отец. Однако не со всеми своими детьми он поддерживает близкие отношения.

Старшая дочь артиста от брака с Мариной Никитиной Юнна звездного отца просто не видит. Как рассказала девушка «Комсомольской правде», Укупник не был ни на одной из ее свадеб и не интересуется своей внучкой — в марте ей исполнится три года.

Старший сын Григорий появился в браке со второй женой Лилией Лельчук и носит ее фамилию. Укупник ушел из семьи, когда сыну было всего три года. Однако они продолжают общаться. Однажды исполнитель «Маргариты» даже пришел поддержать сына на «Первый канал», где он участвовал в шоу «Давай поженимся!».

Многие поклонники звездного семейства отмечают, что Григорий похож на Петира Бейлиша. Общего у лорда-протектора Долины Аррен и звездного наследника не так мало, как может показаться. Особенно если принять во внимание тот факт, что Мизинец — бывший мастер над монетой, а Григорий — бизнесмен.