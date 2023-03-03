Внезапно: как сейчас выглядит и живет девушка-курьер с коляской, вызвавшая жалость у всей страны (фото)

Лада Королева стала знаменитой на всю страну после фотографии, на которой она в форме курьера доставляет еду с коляской. Тогда она объясняла свой поступок тем, что ребенка оставить просто не с кем: молодой человек ушел в армию, а на жизнь зарабатывать нужно.

Побывав на многочисленных ток-шоу, включая «Пусть говорят», девушка перебралась в столицу вместе с дочерью, туда же к ней приехал ее мужчина — Селиверст Масхутов. У пары родилось еще двое детей. Все это время 21-летняя мама-курьер поддерживала образ доставщицы «Яндекса» и просила подписчиков о помощи. Недавно отец семейства умер от передозировки наркотиков.

В личном блоге Лада делится с подписчиками ностальгией по временам беззаботной юности, выкладывает архивные видео с тусовок со сверстниками. «Королева самопиара», как прозвали ее злопыхатели, взяла ипотеку и открыла интернет-магазин одежды.

Недавно она вновь обратилась к силе соцсетей. По словам Лады, ей и детям отказали в прописке в ипотечной квартире и не дали пособие, а по кредиту за жилье накопился большой долг. Среди ее подписчиков все больше тех, кто относится к ее просьбам со скепсисом.

«Лада, а вы не хотите всех троих сдать на время, на пару лет в интернат? Дети получат питание, лечение, развитие. Сейчас дети растут как трава, без нормального питания, без развития», — написали одни.

Другие решили, что по такой маме плачут органы опеки.