Внешности позавидуют даже модели: внучка Кобзона заставила мужчин сходить с ума

У Иосифа Кобзона была большая семья: двое детей – сын Андрей и дочь Наталья, а также семеро внуков, почти всех из которых уже взрослые. В последнее время все больше обращает на себя внимание одна из младших внучек Кобзона – 18-летняя Арнелла-Мария.

Девушка появилась на свет в семье Натальи Рапопорт.

Единственной дочери Кобзона пришлось несладко: у нее с детства проблемы с позвоночником – и родители отправили ее в специализированный интернат в США. Девочка росла вдали от родных и в итоге вышла замуж за австралийского юриста.

Некоторое время Арнелла-Мария жила в Испании. В Россию девушка наведывается для того, чтобы навещать бабушку Нинель Кобзон. Звездная наследница нечасто делится своими снимками в соцсетях, но поклонники считают, что у Арнеллы-Марии яркая красота и выразительные глаза – и у девушки есть все шансы стать моделью.