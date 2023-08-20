Внешность жены Джигурды заставила россиян открыть рот: вот как изменилась Анисина

Звезда фигурного катания Марина Анисина уже много лет живет во Франции и все реже появляется на публике. У себя на странице в социальных сетях она поделилась редким видео, на котором вместе с мужем поздравила подругу Елену Егорову с днем рождения.

Эпатажная пара всегда была одной из самых ярких в шоу-бизнесе. Эксцентричный актер и красавица-фигуристка сходились и расставались, успели развестись и снова пожениться. Сегодня влюбленные выглядят счастливо, но поклонники не устают удивляться: эти двое словно воплощают собой сказку «Красавица и чудовище».

Анисина спустя много лет после ухода с катка остается все той же ярко-рыжей красоткой.

Женщине почти 48 лет, но о возрасте напоминают лишь легкие складки — у Марины до сих пор нет ни одной морщинки. А вот Джигурда становится все более крупным и грозным, особенно рядом с хрупкой супругой.