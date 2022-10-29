Внешность вызывает опасения у публики: как сейчас выглядит Феофилактова из «Дома-2»

Евгения Феофилактова прославилась как роковая брюнетка из проекта «Дом-2». Однако скандалы давно в прошлом – сейчас Феофилактова примерная мать сына Даниэля и вовсе не брюнетка.

Поклонники звезды пришли в восторг от ее свежего блонда и опасаются, как бы Евгения не вернулась к черному цвету:

«Такая нежная, пожалуйста, не крась волосы в темный больше», «Красотка, я вас не узнала», «Все очень гармонично»», «Светлый цвет вас очень освежает!», «Как же вам хорошо светленькой, такая милая».

Впрочем, даже такой эффектный образ понравился далеко не всем. Комментаторы придрались к ногтям Феофилактовой: