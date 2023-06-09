Внешность внучки Лютаевой разочаровала народ: такую замуж никто не возьмет

Татьяна Лютаева много лет считалась одной из самых красивых советских актрис. Недалеко ушла от матери и Агния Дитковските, которая не раз оказывалась в топе самых обаятельных и желанных артисток. А вот внучка звезды «Гардемаринов» вряд ли рискует в будущем стать королевой мужских сердец.

По крайней мере, в этом уверены пользователи соцсетей. Как считают юзеры, пятилетней Нике не достались красота и стать родственниц. В случае ребенка гены отца оказались сильнее.

«Ни от матери, ни от бабушки там вообще ничего нет. Ребенок в своего отца. Скорее всего, будет как с дочерью Лорак — обычная брюнетка, гены матери не сыграли», «Там что бабушка, что мама внешне эффектные, яркие. Внучка не похожа на них, конечно», — делятся наблюдениями комментаторы.

При этом стоит отметить, что Ника растет разносторонним ребенком: она занимается фигурным катанием и мечтает стать чемпионкой, явно не переживая о том, что думают люди в Интернете.