Внешность сыновей Агибаловой из «Дома-2» обескуражила россиян: такого не ожидали
Природа сотворила настоящее чудо.
Съемки в проекте «Дом-2» подарили многим участникам телестройки желаемую известность, но вот найти любовь на этой передаче смогли лишь единицы. Ольге Агибаловой повезло больше всех, ведь она встретила там своего будущего мужа и при этом обзавелась целой толпой преданных поклонников.
В 2011 году девушка вышла замуж Илью Гажиенко, а через два года у пары родился сын. После такого радостного события супруги решили оставить скандальный проект в прошлом и строить свое собственное счастье. Через несколько лет у них снова случилось пополнение, и теперь в семье подрастает уже двое прекрасных мальчиков.
Ольга регулярно выставляет фотографии любимых детей и делится забавными моментами с подписчиками. Недавно они заметили, что в генетической лотерее мальчики чудесным образом стали копиями своих родителей.
«Интересно так: один сынок на маму похож, другой на папу», «Оля, старшенький очень на вас похож, а младший — вылитый Илья», — написали пользователи сети.