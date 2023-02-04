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Внешность сыновей Агибаловой из «Дома-2» обескуражила россиян: такого не ожидали

4 февраля 2023 15:30
Внешность сыновей Агибаловой из «Дома-2» обескуражила россиян: такого не ожидали

Природа сотворила настоящее чудо.

Съемки в проекте «Дом-2» подарили многим участникам телестройки желаемую известность, но вот найти любовь на этой передаче смогли лишь единицы. Ольге Агибаловой повезло больше всех, ведь она встретила там своего будущего мужа и при этом обзавелась целой толпой преданных поклонников.

В 2011 году девушка вышла замуж Илью Гажиенко, а через два года у пары родился сын. После такого радостного события супруги решили оставить скандальный проект в прошлом и строить свое собственное счастье. Через несколько лет у них снова случилось пополнение, и теперь в семье подрастает уже двое прекрасных мальчиков.

Ольга регулярно выставляет фотографии любимых детей и делится забавными моментами с подписчиками. Недавно они заметили, что в генетической лотерее мальчики чудесным образом стали копиями своих родителей.

«Интересно так: один сынок на маму похож, другой на папу», «Оля, старшенький очень на вас похож, а младший — вылитый Илья», — написали пользователи сети.

Внешность сыновей Агибаловой из «Дома-2» обескуражила россиян: такого не ожидали
Фото: соцсети, кадры из передачи "Дом 2" (2004-2021)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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