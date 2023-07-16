Внешность сына Кобзона переполошила народ: вот в чем причина

Андрей Кобзон — единственный сын народного артиста Иосифа Кобзона и его третьей жены Нинели Дризиной. С детства он проявлял незаурядный ум и энергичность, которые заставляли знакомых певца прочить мальчику карьеру дипломата.

Но с возрастом гены взяли верх, у Андрея проявились музыкальные способности. Он даже выучился в музыкальном училище за границей, но в итоге выбрал другое направление для развития своих способностей — стал предпринимателем и ресторатором. Среди его проектов больше всего известен сорт вина, которому он дал название в честь своей матери «Вдова Кобзона».

Хотя внешне мужчина больше похож на свою мать, поклонники певца отмечают одну деталь, которую Андрей унаследовал от отца. Его глаза выглядят точь-в-точь как у Иосифа Давыдовича.

От такого сходства с покойным певцом даже мурашки идут по коже.

Андрей дважды был женат, но оба брака закончились разводом. От двух жен у сына певца родилось трое детей — Полина, Анита и Михаил.