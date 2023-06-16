Внешность сына Евдокимова от мулатки переполошила народ: вот в чем дело

Актер и юморист Михаил Евдокимов был народным любимцем. Его образ своего деревенского парня очень нравился публике. Личная жизнь Евдокимова тоже интересовала общественность не меньше, чем его творчество.

У Михаила Сергеевича было несколько семей одновременно. Официальной супругой артиста стала Галина Николаевна, которая родила от него дочь Анну. Также Евдокимов встречался с Надеждой Жарковой и мулаткой-моделью Инной Беловой. Она родила от любовника сына Даниила.

Евдокимова не стало, когда мальчику был всего год. Он не помнит своего отца и знает о нем только по рассказам матери. Сегодня Даниил уже взрослый парень, который скоро отметит свое 19-летие. Поначалу многие сомневались, что он родной наследник Евдокимова. Но его сходство с отцом с годами становится все очевиднее.

Даниил унаследовал его тип лица, взгляд и цвет волос. По словам матери, у него даже голос Евдокимова. Внешность юноши переполошила общественность, ведь Даниил — клон отца, только с более смуглой кожей. Поверить своим глазам невозможно.