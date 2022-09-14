Внешность сыграла с ней злую шутку: как живет русская Николь Кидман

Поклонники одной из главных звезд Голливуда Николь Кидман наверняка не раз отмечали, что в России есть очень похожая на нее внешне актриса. Речь идет о 36-летней Кире Кауфман. Уроженка Псковской области сейчас живет и работает в Петербурге, выходя на сцену театра «Буфф» и играя во многих фильмах и сериалах.

При этом первую главную роль актриса получила всего лишь пять лет назад, ранее снимаясь только в эпизодах и будучи практически неизвестной массовому зрителю. А сейчас режиссеры, предлагая Кауфман экранные роли, в основном дают ей играть злодеек и женщин с отрицательным обаянием.

Это же отмечают и наблюдающие за Кирой зрители: «У нее немного стервозная внешность, во всех фильмах играет взбалмошных и криминальных персонажей», «Я как вижу ее фамилию в титрах, сразу ясно, кто злодейку будет играть», «Играет всегда стерв. Да и внешность у нее соответствует. Но вообще молодец».