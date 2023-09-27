Внешность стала проклятием внучки Маслякова: посмотрите, как вульгарно она выглядит в 16 лет

Внучке Александра Маслякова всего 16 лет, но в вопросе популярности она уже может поспорить со звездным дедом. В социальных сетях у нее немало подписчиков, которых девушка постоянно радует новыми публикациями.

На одной из последних фотографий наследница звездной династии продемонстрировала изменения во внешности — губы девушки стали заметно крупнее. Таисию и раньше обвиняли в том, что она слишком активно пользуется уколами красоты в столь юном возрасте. Но теперь она явно перестаралась с количеством филеров.

Молодая девушка стала похожа на Любовь Успенскую. Но, если королева шансона при помощи ботокса борется со старением, то Масляковой подобное вмешательство явно ни к чему. Пользователи подкалывают Таисию и благодарят ее за отличное исполнение песни «А я сяду в кабриолет», намекая на сильное сходство с певицей.