Внешность стала проклятием Светы Букиной: посмотрите, как она выглядит в 37 лет (фото)

Дарья Сагалова урвала счастливый билет, когда получила роль Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе». Именно этот проект сделал актрису невероятно популярной. Но у огромной славы была и обратная сторона медали.

Дошло до того, что знаменитость стала заложницей одного образа. Артистка боролась с этим и отметала любые приглашения в сериалы и фильмы, в которых ей снова нужно было играть легкомысленную блондинку. Киноделы же отказывались видеть в ней других героинь. И все из-за внешности.

Пожалуй, именно она стала главным проклятием Сагаловой. Даже в свои 37 лет актриса по-прежнему выглядит как Света Букина. Многие тут же узнают героиню ситкома в Дарье, которой остается лишь смириться с тем, что для многих она навсегда останется дочерью продавца обуви по имени Гена.

Звезда активно ведет социальные сети, и почти под каждым ее постом встречаются упоминания наивной блондинки из ситкома. «Я привыкла по сей день видеть в ней глупую Свету Букину», — подчеркнула одна из подписчиц знаменитости.