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Внешность стала проклятием: как выглядели дети красавицы и Чудовища

28 ноября 2023 13:15
Внешность стала проклятием: как выглядели дети красавицы и Чудовища

Судьба малышей оказалась незавидной.

Сказку «Красавица и Чудовище» знает каждый. Но мало кто из поклонников истории догадывается, что у жуткого принца был реальный прототип. Звали его Педро Гонсалес. При рождении мальчик выглядел весьма необычно: все его тело было покрыто волосами, кроме стоп и ладоней.

В XVI веке медицина еще не знала о существовании генетического заболевания гипертрихоза, поэтому беднягу прозвали Чудовищем. Герой попал во двор к королю Франции. Для аристократов юноша был забавной игрушкой. Вскоре его решили женить, выбрав в качестве невесты прекрасную девушку.

У пары родились семеро детей. Трое из них были совершенно нормальными, а четверо других унаследовали папин недуг, даже сохранились портреты этих необычных мальчиков и девочек. Вскоре о Гонсалесе и его потомстве забыли, а отпрысков диковинного придворного раздали в качестве презента светским дамам.

Фото: Кадр из мультфильма «Красавица и Чудовище» (1991)
Алла Новикова
Алла Новикова
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