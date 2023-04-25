Внешность советской разведчицы, которая свела с ума Энштейна, вызывает одно недоумение

Маргарита Коненкова при жизни была известна как супруга скульптора Сергея Коненкова. В течение многих лет она в компании мужа ездила по капиталистическим странам. С годами стало известно, что за границей они занимались шпионажем, а Маргарита успела закрутить роман с самим Альбертом Эйнштейном.

Так, лишь ради информации о ядерном оружии она познакомилась с прославленным физиком. Первое время их общение носило исключительно дружеских характер, но спустя время между ними начали разгораться чувства. Легенда науки отправлял возлюбленной сотни трогательных писем, благодаря которым публика и узнала про их роман.

Их отношения прекратились, когда Коненковым было необходимо вернуться в СССР. Влюбленные разорвали связь, но до конца дней вели трогательную переписку. На память же ученый оставил Маргарите свои именные часы, которые она хранила до конца жизни.

Многие современники отмечают, что мужчин Коненкова завоевывала далеко не красотой. Она обладала природным обаянием и была непревзойденным мастером светских бесед. И именно поэтому ей были открыты все двери, а публика оставалась в восторге от встреч с ней.

Современное поколение также с удивлением реагирует на историю талантливой шпионки. Многие недоумевают, как именно Коненковой удалось покорить знаменитого физика, ведь, судя по снимкам, она не отличается эффектной внешностью.