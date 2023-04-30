Внешность шокирует: при виде пожилой матери Заворотнюк учащается пульс (фото)

Анастасия Заворотнюк продолжает вести тяжелую борьбу с глиобластомой (раком головного мозга). Артистка завершила свою карьеру и не появляется на публике. Рядом с ней в загородном особняке, расположенном в поселке Крекшино, находятся самые близкие: муж, дети и любимая мама Валентина Заворотнюк.

Народная артистка стойко восприняла известие о болезни дочери и окружила ее заботой и вниманием. От интервью Валентина Борисовна отказывается, тем не менее то и дело оказывается в центре внимания общественности.

Многие отмечают, что «прекрасная няня» свой талант унаследовала именно от матери, которая впервые появилась на театральной сцене еще в 13-летнем возрасте. Кроме того, поклонники сходятся во мнении о том, что и своей потрясающей красотой Заворотнюк обязана именно родительнице.

В этом году Валентина Борисовна отметит свой 80-летний юбилей. Правда, поверить в это сложно. Внешность актрисы шокирует любого: интернет-пользователи не скрывают, что при виде пожилой матери Заворотнюк учащается пульс. В столь почтенном возрасте артистка сумела сохранить свое очарование: у нее такие же яркие и запоминающиеся черты лица, что и у ее знаменитой дочери, и тот же добрый и по-детски наивный взгляд.