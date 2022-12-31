Внешность самой красивой трактористки из России шокирует: такого не может быть

Сегодня стереотипы о типичных женских видах работы сильно меняются. Представительницы слабого пола занимают все больше новых профессий, которые казались раньше традиционно мужскими. Молодая Наталья Ченчикова стала ярким примером этого нового движения.

Изначально девушка получила юридическое образование, которое, как считали родители, обеспечит ей хорошее будущее.

Однако любовь к простой сельской жизни победила. Красавица решила поступить в сельхоз техникум и выучилась на тракториста.

Наталья поражает людей не только выбором своей профессии, но и яркой внешностью. Стройная рыжеволосая девушка с голубыми глазами с легкостью могла бы стать успешной моделью. Однако хрупкая трактористка вовсе не планирует менять своего железного коня на фотостудию и подиумы.