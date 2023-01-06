Внешность русско-немецких детей Шатунова больше не секрет (фото)

Долгие годы Юрий Шатунов тщательно скрывал свою личную жизнь от поклонников. Преданные фанаты лишь знали, что он встретил свою вторую половину в Германии и вместе с ней воспитывает двух детей, Дэнниса и Эстеллу. Музыкант даже не делился снимками своих наследников, однако несколько раз все же сделал исключение.

Так, впервые своего сына артист показал в эфире шоу «Привет, Андрей!», когда речь зашла о его семье. Шатунов объявил на всю страну, что его дети имеют двойное гражданство, а переезд в Германию был необходимостью, так как его жена жила там. Но при этом вся его семья считает себя русской.

Пока музыкант рассказывал об этом, на фоне зрители увидели трогательный снимок, сделанный несколько лет назад, на котором он позирует с сыном, дочерью и женой. На нем Дэннис и Эстелла еще совсем маленькие, но уже очевидно их сходство со знаменитым отцом.

Второй же раз публика увидела сына артиста уже после его смерти. В блоге Шатунова появилась архивная фотография, сделанная в январе этого года. На ней семья музыканта празднует 16-летие Дэнниса, который, как отмечают поклонники, с годами все больше становится похож на своего отца.

«Как Юра и сынок похожи», «Сразу видно, что сын Юры», — пишут пользователи Сети.

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