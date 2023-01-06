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Внешность русско-немецких детей Шатунова больше не секрет (фото)

6 января 2023 10:30
Внешность русско-немецких детей Шатунова больше не секрет (фото)

Артист не стремился рассказывать о своей семье публике.

Долгие годы Юрий Шатунов тщательно скрывал свою личную жизнь от поклонников. Преданные фанаты лишь знали, что он встретил свою вторую половину в Германии и вместе с ней воспитывает двух детей, Дэнниса и Эстеллу. Музыкант даже не делился снимками своих наследников, однако несколько раз все же сделал исключение.

Так, впервые своего сына артист показал в эфире шоу «Привет, Андрей!», когда речь зашла о его семье. Шатунов объявил на всю страну, что его дети имеют двойное гражданство, а переезд в Германию был необходимостью, так как его жена жила там. Но при этом вся его семья считает себя русской.

Внешность русско-немецких детей Шатунова больше не секрет (фото)

Пока музыкант рассказывал об этом, на фоне зрители увидели трогательный снимок, сделанный несколько лет назад, на котором он позирует с сыном, дочерью и женой. На нем Дэннис и Эстелла еще совсем маленькие, но уже очевидно их сходство со знаменитым отцом.

Второй же раз публика увидела сына артиста уже после его смерти. В блоге Шатунова появилась архивная фотография, сделанная в январе этого года. На ней семья музыканта празднует 16-летие Дэнниса, который, как отмечают поклонники, с годами все больше становится похож на своего отца.

«Как Юра и сынок похожи», «Сразу видно, что сын Юры», — пишут пользователи Сети.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/East News, кадр из программы «Привет, Андрей!»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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