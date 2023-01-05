Внешность «приемных» детей Карла III вас ужаснет: с принцами ничего общего (фото)

Супруга Карла III Камилла Паркер-Боулз сегодня находится в центре внимания. Многим интересны подробности ее личной жизни до брака с Чарльзом, а также кем являются ее дети, рожденные от первого мужа, ведь о них крайне мало известно.

У Камиллы есть сын и дочь, крестным отцом которых стал сам Карл III. Том Паркер-Боулз является ее старшим ребенком, сегодня ему уже 47 лет. Известно, что наследник Камиллы работает ресторанным критиком. Том написал несколько книг о еде, а также был судьей на британских кулинарных шоу.

44-летняя Лора Лопес, младшая дочь Камиллы, всегда оставалась в тени более известного брата. Она окончила Оксфорд и работала куратором в самых лучших музеях Лондона и Венеции. С 2005 года она является соучредителем галереи Eleven в Британии.

Дети Камиллы редко бывают на публике. Общественность считает, что приемным детям Карла III далеко до настоящих принцев и принцесс, ведь внешне Том и Лора выглядят малопривлекательно.