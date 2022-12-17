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Киноафиша Статьи Внешность повзрослевшей Лизы Галкиной заставила россиян открыть рты: вот как сейчас выглядит наследница

Внешность повзрослевшей Лизы Галкиной заставила россиян открыть рты: вот как сейчас выглядит наследница

17 декабря 2022 09:30
Внешность повзрослевшей Лизы Галкиной заставила россиян открыть рты: вот как сейчас выглядит наследница

Точная копия Примадонны.
 

Появление на свет двойняшек в семье Аллы Пугачевой вызвало в свое время бурную реакцию у ее поклонников. По сей день внимание к детям не пропало, ведь они очень похожи на звездных родителей.

Дети растут в любящей семье и всесторонне развиваются. Они рисуют, поют, изучают языки и даже помогают маме с готовкой. Двойняшки сильно привязаны друг к другу и почти всегда находятся вместе.

В последнее время Пугачева не делилась снимками дочери, поэтому свежий снимок повзрослевшей Лизы произвел фурор.

«Лиза все больше становится похожа на маму.», «Лизочка красивее стала, Алла — супер!», «Очень красивая девочка!», — написали пользователи под фотографией с Примадонной и ее дочкой.

Внешность повзрослевшей Лизы Галкиной заставила россиян открыть рты: вот как сейчас выглядит наследница
Фото: соцсети, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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