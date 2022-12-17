Внешность повзрослевшей Лизы Галкиной заставила россиян открыть рты: вот как сейчас выглядит наследница

Появление на свет двойняшек в семье Аллы Пугачевой вызвало в свое время бурную реакцию у ее поклонников. По сей день внимание к детям не пропало, ведь они очень похожи на звездных родителей.

Дети растут в любящей семье и всесторонне развиваются. Они рисуют, поют, изучают языки и даже помогают маме с готовкой. Двойняшки сильно привязаны друг к другу и почти всегда находятся вместе.

В последнее время Пугачева не делилась снимками дочери, поэтому свежий снимок повзрослевшей Лизы произвел фурор.