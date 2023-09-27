Внешность попавшейся на съемках в порно жены известного комика шокировала россиян

На прошлой неделе Слава Комиссаренко поделился с поклонниками радостной новостью. Известный комик женился и представил публике свою супругу — очаровательную шатенку. Поклонники артиста бросились искать хоть какую-то информацию о загадочной девушке и обнаружили, что супруга звезды снималась в видео для взрослых.

Однако это далеко не все тайны Юлии Шашковой. Новоиспеченная жена участника StandUp заметно изменилась за последние годы. На архивных фото у эффектной красотки совсем другое лицо: большой нос, невыразительный овал. Очевидно, что девушка прибегала к услугам пластических хирургов и косметологов.

Впрочем, поклонники стендапера считают, что многочисленные улучшения не помогли Юлии. В Сети раскритиковали внешность бедняжки.