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Внешность попавшейся на съемках в порно жены известного комика шокировала россиян

27 сентября 2023 06:45
Внешность попавшейся на съемках в порно жены известного комика шокировала россиян

Барышня прошла через тотальный «улучшайзинг».

На прошлой неделе Слава Комиссаренко поделился с поклонниками радостной новостью. Известный комик женился и представил публике свою супругу — очаровательную шатенку. Поклонники артиста бросились искать хоть какую-то информацию о загадочной девушке и обнаружили, что супруга звезды снималась в видео для взрослых.

Однако это далеко не все тайны Юлии Шашковой. Новоиспеченная жена участника StandUp заметно изменилась за последние годы. На архивных фото у эффектной красотки совсем другое лицо: большой нос, невыразительный овал. Очевидно, что девушка прибегала к услугам пластических хирургов и косметологов.

Впрочем, поклонники стендапера считают, что многочисленные улучшения не помогли Юлии. В Сети раскритиковали внешность бедняжки.

Внешность попавшейся на съемках в порно жены известного комика шокировала россиян

«Страшненькая-то какая», «Куда глаза глядели, по ней же видно», — писали хейтеры в комментариях.

Фото: Соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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