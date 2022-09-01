Внешность победительницы первого конкурса красоты в СССР удивит всех

В 1988 году в Москве в рамках конкурса красоты на сцене впервые дефилировали девушки модельной внешности. «Московская красавица» стала первым подобным «соревнованием» в СССР и собрала более 5 тысяч участниц. Среди жюри даже оказался и телеведущий Леонид Якубович.

Несмотря на то, что среди конкурсанток блистала и будущая звезда кино Оксана Фандера, победу в итоге отдали Марии Калининой. 16-летняя десятиклассница несерьезно отнеслась к конкурсу, ведь она была занята выпускными экзаменами в школе. Титул первой красавицы СССР оказался для нее сюрпризом.

После победы ее пригласили на съемки в США. В Америке Калинина начала карьеру фотомодели, а после занялась актерским мастерством. Но своими ролями в кино она была не очень довольна: продюсеры видели в ней злодеек и отрицательных героинь, предлагая работу в хоррорах и малобюджетных триллерах.

Задумавшись над собственным развитием, Мария увлеклась йогой и восточными практиками. Возможно, активные занятия спортом и вегетарианство сказались на внешности «Московской красавицы», ведь сегодня в 50 лет стройная брюнетка выглядит намного моложе своего возраста. Она по-прежнему живет в США, где дает частные уроки как тренер по йоге. Калинина замужем за продюсером Валерием Сигалом, который занимается продвижением клипов и рекламы. Детей у пары нет.