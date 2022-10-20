Внешность отпугнет любого: русский Тарантино превзошел американского

Егор Баринов последовал примеру своего отца и тоже стал актером. Кроме того, он попробовал себя в качестве режиссера, продюсера и сценариста, причем вполне успешно. Однако в Сети о звезде говорят не только из-за его творческой деятельности.

Год от года артист все сильнее становится похож на своего зарубежного коллегу — известного на весь мир режиссера Квентина Тарантино. Впрочем, такое сравнение едва ли можно назвать лестным. Многие отзываются о внешности иностранного кинодела, известного своей любовью к кровавым сценам, не самым лучшим образом, отмечая, что та может отпугнуть любого.

Несмотря на это, Баринова уже давно окрестили русским Тарантино. Некоторые и вовсе говорят о том, что он превзошел своего американского двойника. Дошло до того, что когда актер несколько лет назад посетил Каннский кинофестиваль, то многие просили его об автографе и совместном фото, принимая Егора за именитого режиссера.