Внешность обескураживает: вы вряд ли узнаете Крокодила Данди в этом старике

Австралийский актер Пол Хоган прославился на весь мир уже в довольно солидном возрасте. В 47 лет он снялся в комедийном боевике «Крокодил Данди», сценарий к которому артист написал сам. Затем последовали продолжения, закрепившие мировую славу Пола Хогана.

Работу актера отметили на авторитетных кинофестивалях: он завоевал «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар». В 1988 году последовало продолжение хита. Однако после головокружительного успеха Хоган ушел в тень и почти перестал появляться на экранах. Актер говорил, что виной тому была лень, ведь после «Крокодила Данди» он решил взять отпуск на несколько лет. В нулевых он вернулся в мир кино и снова исполнил свою коронную роль. В 2004 году в фильме «Странная парочка» Хоган перевоплотился в пожарного, который был вынужден скрывать свое истинное лицо ради выплат.

Последней на сегодня ролью актера считается появление в картине 2020 года «Крокодил Данди в Голливуде», где он сыграл самого себя. Сейчас узнать в поседевшем и покрытом морщинами Хогане того обаятельного героя практически невозможно.