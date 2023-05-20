Внешность невестки Якубовича вызывает много вопросов: слишком быстро состарилась

Быть рассмотренным словно под лупой — удел жизни в знаменитой семье.

Артем Антонов, несмотря на развод родителей, вырос в любви и заботе, которую получал от папы и мамы. Любовь сыну Леонида Якубовича давала и дает даже третья жена телеведущего Марина Видова.

Наблюдая за положительным примером «человеческого» брака и за мирным разводом родителей впоследствии, наследник Якубовича тоже сумел построить крепкую и счастливую семью. Но за красотой супруги он явно не гнался и предпочел сделать ставку на внутренний мир избранницы.

Жена Антонова совсем не похожа на голливудскую красавицу, являющуюся членом знаменитой и состоятельной семьи. Это обычная и простая женщина, каких полно в средней полосе России. Многие отметили, что у супруги сына Якубовича был усталый и даже грустный вид.

Однако, учитывая, что Антонов и таинственная избранница вместе много лет, напрашивается логичный вывод: супруги счастливы вместе, а внешность всегда имеет второстепенное значение для счастливых людей.