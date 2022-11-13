Внешность не при чем: почему «копию» Галины Польских отказывались снимать

Актрису Татьяну Бестаеву, сыгравшую красавицу Палагну в фильме «Тени забытых предков», часто сравнивали с Галиной Польских. Артистки ровесницы: Бестаева родилась в 1937-м, а Польских – в 1939-м. Но главное – это внешнее сходство знаменитостей: обе блондинки с точеными чертами лица. Но если Галина Польских снимается всю жизнь, то Татьяна Бестаева таким послужным списком в кино похвастаться не могла. В чем причина ее провала, предположили пользователи соцсетей.

«У Бестаевой в глаза сразу бросается выразительно- психологический портрет: чувствуется некая женская стервозность в детализации черт лица, более выраженный уровень женской коварности», – написали об актрисе. «Галина Польских по-своему играла хорошо, открылась особенно в комедийных ролях, на вид более покладистая и простая в отличие от Бестаевой, как характером, так и лицо», – высказался один из комментаторов.

Однако вряд ли мы узнаем правду о загубленной карьере Татьяны Бестаевой, ведь актрисы нет в живых уже год.