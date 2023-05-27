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Внешность на любителя: вот кого привел в дом приемный сын Стаса Михайлова (фото)

27 мая 2023 09:45
Внешность на любителя: вот кого привел в дом приемный сын Стаса Михайлова (фото)

В жизни пары произошло знаменательное событие.

Женившись на Инне Пономаревой, Стас Михайлов принял двух ее детей от прошлого брака — сына Андрея и дочь Еву. Первенец возлюбленной артиста уже успел создать собственную семью.

Избранницей Андрея Канчельскиса стала Кэти Гавелас из Греции. Знакомство пары произошло в Лондоне, где они сейчас и живут. Свадьба влюбленных состоялась два года назад и была весьма скромной.

В Сети можно увидеть снимок, на котором приемный сын Михайлова запечатлен со своей невестой. Стоит отметить, что внешность у жены Канчельскиса на любителя — чего только стоит ее «греческий» нос.

Как бы там ни было, супруги счастливы вместе. На днях в их семье произошло радостное событие: Андрей и Кэти стали родителями. Первым снимком с дочерью наследник Михайлова уже поделился с поклонниками в соцсетях. Раскрыл он и имя малышки — Эмилия Петра Канчельскис.

Внешность на любителя: вот кого привел в дом приемный сын Стаса Михайлова (фото)
Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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